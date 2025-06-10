Adana’da uyuşturucuya geçit yok: 45 zanlı kıskıvrak yakalandı!

Adana’da park, bahçe ve köprü altlarında gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde, uyuşturucu satıcılarına ağır darbe indirildi. Narkotik polisinin titizlikle yürüttüğü operasyonlarda 45 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adana’da uyuşturucuya geçit yok: 45 zanlı kıskıvrak yakalandı!
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, sabah saatlerinden itibaren Adana genelinde çok sayıda noktada eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Park, bahçe, metruk binalar ve köprü altlarında yapılan uygulamalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen çok sayıda kişi takibe alındı. Ekipler, önceden belirlenen adreslerde ve şüpheli bölgelerde detaylı aramalar yaptı.

SENTEKTİK UYUŞTURUCUDAN UYUŞTURUCU HAPLARA

Denetimlerde toplam 146,95 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ve 124 adet uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve çevreye gizledikleri noktalarda yapılan aramalarda bulunan maddeler delil olarak toplandı.

Bu kapsamda 45 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili bağlantılarının araştırıldığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, vatandaşlardan şüpheli durumları ivedilikle ihbar etmeleri istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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