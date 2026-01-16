Adana'da vahşet: Çocuklarını katleden babanın son mesajı ortaya çıktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi.

İddiaya göre, 34 yaşındaki Sergen A. ile eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A. evi terk etti. Eşinin gitmesinin ardından cinnet getiren Sergen A., evde bulunan tabancayla çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert'e ateş etti. Baba, çocuklarını vurduktan sonra aynı silahı kendisine doğrultarak yaşamına son verdi.

YAKINLARI ARACI KUNDAKLADI

Villadan gelen silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine koşan anne G.A. ve aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Öfkesine hakim olamayan ölenlerin yakınları, Sergen A.'ya ait otomobili ateşe vererek kundakladı. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETTEN DAKİKALAR ÖNCE O MESAJI ATTI

Soruşturma kapsamında olayın perde arkasına dair çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Vize danışmanlığı yaptığı öğrenilen Sergen A.'nın, çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya cep telefonuyla mesaj gönderdiği belirlendi. Babanın son mesajında, "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Ayrıca yapılan araştırmada, çiftin 2021 yılında resmi olarak boşandığı, ancak aynı evde yaşamaya devam ederek ilişkilerini sürdürdükleri öğrenildi.