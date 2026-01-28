Adana'da yağış faciayı getirdi: Su dolu bodruma düşen genç öldü

Adana’da etkili olan yağışların ardından suyla dolan metruk binanın bodrum katına ikinci kattan düşen genç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’da yağışların ardından meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla birlikte binaya giren Muhammet Yusuf Kalkan, ikinci katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek bodrum kata düştü. Düşmenin ardından arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve sualtı grup amirliği ekipleri sevk edildi.

Sualtı polisleri tarafından bodrum kattaki su birikintisinde yapılan çalışmada Kalkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, bodrum katın sağanak yağışların ardından yaklaşık 2 metre derinliğinde suyla dolu olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
