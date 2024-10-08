Adana'da yangın paniği

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. ​​​​​​