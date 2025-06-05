Adana’da zehir tacirlerine darbe: Dev operasyonda 15 tutuklama!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona, olası direniş ve çatışma ihtimaline karşı özel harekat timleri de destek verdi. Adreslere yapılan baskınlarda evler didik didik aranırken, çok sayıda şüpheli kıskıvrak yakalandı.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve suç unsurlarına rastlandı. Adreslerde 108 adet uyuşturucu etkili hap, 2,61 gram esrar, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 19 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların birçoğunun daha önce de uyuşturucu suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 15’i, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince yapılan sorguların ardından 15 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheliden 1’i adli kontrol şartıyla, 3’ü ise serbest bırakıldı.