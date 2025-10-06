Adana'dan ABD'ye tepki sesleri yükseldi: "Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılsın"
"ABD bizim dostumuz değil hükümet gereğini yapsın..." Bu sözler Adana'dan yükseldi. Filistin'deki zulmü seyreden, destek veren ABD'ye tepki gösteren vatandaşlar İncirlik Üssünün de TSK'ya devredilmesini istedi.
Yayınlanma: Güncellenme:
ABD Türkiye'nin dostu değil. İsrail’in Filistin’deki zulmünün bir numaralı destekçisi...Yurttaşlar, ABD'nin savaş yanlısı politikalarına karşı tepkili.
Adana'da sokağın nabzını tuttuk, vatandaş İsrail, ABD ve savaş yanlısı devletlerin halklara zulm ettiğini belirtiyorlar.
İncirlik ve Kürecik üslerinin TSK'ya devredilmesini savunuyorlar. Bu üslerin İsrail'e hizmet ettiği düşünülüyor.
Adanalılar, dış politikada hükümetin daha net ve cesur olmasını istiyor.
Filistin'e yapılan zulmün son bulması için yalnızca kınamanın değil, somut adımların atılması bekleniyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi