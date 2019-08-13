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Adanalı çiftçilere Akdeniz meyve sineği uyarısı

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Akdeniz meyve sineğiyle zamanında mücadele etmek gerektiğini belirterek, üretim ve ihracatta kayıplar yaşamamak için toplu mücadelenin çok önemli olduğunu belirtti.

Adanalı çiftçilere Akdeniz meyve sineği uyarısı

Girmen, yaptığı açıklamada, ihracatta tolerans gösterilmeyen ve büyük problem olarak görülen Akdeniz meyve sineğinin, ovadaki tuzaklarda görülmeye başlandığını bildirdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da toplu olarak mücadele için geç kalınmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Girmen, "Akdeniz meyve sineğinin popülasyonunu artıran etkenleri ortadan kaldırarak mücadeleye başlanmasına müteakip tuzak ve kimyasal mücadelede geç kalınmaması gerekiyor. Zamanında gerekli müdahaleyi yapamazsak büyük sorunlarla karşılaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Akdeniz meyve sineğinin yurt dışında karantina uygulanan zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Girmen, şunları kaydetti:
"Geçen yıl, tüm Çukurova'da Akdeniz meyve sineğiyle toplu mücadele yaptık. Bu konuda Valiliğimiz, belediyelerimiz hepsi destek verdi. Çünkü bu zararlı, sektörün tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile çiftçilerimizle ortak hareket ederek mücadele edilebilecek bir zararlı. Akdeniz meyve sineğinin toleransı ihracatta sıfırdır. Bu sinek, yurt dışında karantina uygulanan bir zararlıdır. Örneğin ihraç ettiğimiz bir tırın içindeki tonlarca üründen birine bile Akdeniz meyve sineği tarafından zarar verilmemiş olması gerekiyor. Bu nedenle bu zararlıyla toplu mücadele çok önemli."


Kaynak: AA
Etiketler; #adana
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