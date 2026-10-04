Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem kaydedilirken, ikinci sarsıntıdan yalnızca birkaç dakika sonra bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.