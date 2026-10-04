Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana'da yaşanan sarsıntının ardından kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı - Resim: 1

Adana ve Osmaniye kısa aralıklarla meydana gelen depremlerle sallandı.

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Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı - Resim: 2

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem kaydedilirken, ikinci sarsıntıdan yalnızca birkaç dakika sonra bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı - Resim: 3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, günün ilk güçlü sarsıntısı saat 14.19'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaydedildi. 4,8 büyüklüğündeki depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı - Resim: 4

SAİMBEYLİ 17 DAKİKA SONRA YENİDEN SALLANDI

İlk depremin ardından bölgede sarsıntılar devam etti. Saatler 14.36'yı gösterdiğinde Saimbeyli'de bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

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Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı - Resim: 5

AFAD, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı - Resim: 6

BU KEZ OSMANİYE 5,2 İLE SALLANDI

Adana'daki ikinci depremin üzerinden yalnızca 7 dakika geçmişken bölgede bir sarsıntı daha kaydedildi.

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Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı - Resim: 7

AFAD'ın verilerine göre saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

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