Adana'nın ardından bir deprem daha! Osmaniye 5,2 ile sallandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana'da yaşanan sarsıntının ardından kaydedildi.
Adana ve Osmaniye kısa aralıklarla meydana gelen depremlerle sallandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 17 dakika arayla 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem kaydedilirken, ikinci sarsıntıdan yalnızca birkaç dakika sonra bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, günün ilk güçlü sarsıntısı saat 14.19'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaydedildi. 4,8 büyüklüğündeki depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
SAİMBEYLİ 17 DAKİKA SONRA YENİDEN SALLANDI
İlk depremin ardından bölgede sarsıntılar devam etti. Saatler 14.36'yı gösterdiğinde Saimbeyli'de bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
AFAD, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
BU KEZ OSMANİYE 5,2 İLE SALLANDI
Adana'daki ikinci depremin üzerinden yalnızca 7 dakika geçmişken bölgede bir sarsıntı daha kaydedildi.
AFAD'ın verilerine göre saat 14.43'te merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.