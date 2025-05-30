Adana'ya Pazartesi günü için son dakika uyarısı yapıldı

Adana için Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik kaynaklara göre, sıcak geçen günlerin ardından hava durumu aniden değişecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adana'ya Pazartesi günü için son dakika uyarısı yapıldı
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Adana için Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteorolojik kaynaklara göre, sıcak geçen günlerin ardından hava durumu aniden değişecek.

Kentte gün içinde 27 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı, gece saatlerinde 18 dereceye kadar düşecek. Yaz aylarının etkisini göstermeye başladığı Adana’da, Pazartesi günü yağışlı hava kısa süreli serinlik getirecek.

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