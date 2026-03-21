Adana'yı ayağa kaldıran görüntüler! Atlara işkence eden 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'ta atlara eziyet ettikleri tespit edilen iki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Dün sosyal medya platformlarında hızla yayılan şiddet görüntülerinin ardından harekete geçen emniyet birimleri olayla ilgili hızlı bir soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkez Park içerisinde hayvanlara yönelik kötü muamele yapıldığına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine polis ekipleri derhal harekete geçti. Emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişilerin kimlikleri ve adresleri kısa sürede tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından, olayla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen ve eziyet gören atların sahibi oldukları anlaşılan A.U. (25) ile Ö.A. (26) isimli iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki resmi işlemleri tamamlanan şüpheliler, haklarındaki suçlamalarla ilgili yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

ŞİDDET GÖREN HAYVANLAR KORUMA ALTINDA

Valilik açıklamasında, şiddet gören hayvanların son durumuna ilişkin bilgilere de yer verildi. Söz konusu atların güvenlik güçlerince koruma altına alındığı ve bakımları yapılmak üzere ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan resmi bilgilendirmenin sonunda, hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtilerek, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.