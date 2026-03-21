Adana'yı ayağa kaldıran görüntüler! Atlara işkence eden 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta atlara eziyet edildiğini gösteren anların sosyal medyada infial yaratması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Atların sahibi olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken, atlar belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Simge Sarıyar
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Merkez Park'ta atlara eziyet ettikleri tespit edilen iki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Dün sosyal medya platformlarında hızla yayılan şiddet görüntülerinin ardından harekete geçen emniyet birimleri olayla ilgili hızlı bir soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkez Park içerisinde hayvanlara yönelik kötü muamele yapıldığına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine polis ekipleri derhal harekete geçti. Emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişilerin kimlikleri ve adresleri kısa sürede tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından, olayla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen ve eziyet gören atların sahibi oldukları anlaşılan A.U. (25) ile Ö.A. (26) isimli iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki resmi işlemleri tamamlanan şüpheliler, haklarındaki suçlamalarla ilgili yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

ŞİDDET GÖREN HAYVANLAR KORUMA ALTINDA

Valilik açıklamasında, şiddet gören hayvanların son durumuna ilişkin bilgilere de yer verildi. Söz konusu atların güvenlik güçlerince koruma altına alındığı ve bakımları yapılmak üzere ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan resmi bilgilendirmenin sonunda, hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtilerek, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

İstanbul'da bayramın ilk günü geniş çaplı denetim: 'Huzur İstanbul'da 527 gözaltıİstanbul'da bayramın ilk günü geniş çaplı denetim: 'Huzur İstanbul'da 527 gözaltıGündem
Okan Buruk'tan Icardi'yi yıkan karar! İşte Osimhen'in yokluğunda Aslan'ın yeni 9 numarası...Okan Buruk'tan Icardi'yi yıkan karar! İşte Osimhen'in yokluğunda Aslan'ın yeni 9 numarası...Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
İstanbul'da bayramın ilk günü geniş çaplı denetim
Türkiye’de İHA pilotluğu başvurularında yüzde 236 artış
"Türkiye ve Umman saldırıları İsrail'in hilesidir"
'Siyonist-Amerikan fitnesinden kurtuluşa tanıklık edeceğiz'
36 ilaç daha SGK geri ödeme listesine alındı
Emniyet Kanunu güncelleniyor, sınırlar yakın takipte
5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan memleketinde bayram mesajı
Minab’daki katliamdan yaralı kurtulan öğrenci yaşadıklarını anlattı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
BİM'de haftanın indirimli ürünleri BİM'de haftanın indirimli ürünleri
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?