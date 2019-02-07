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ADD insana dokunan projeleri hayata geçiriyor

Atatürkçü Düşünce Derneği Gazipaşa Şubesi’ insana dokunan projeleri hayata geçiriyor. Yaratıcı işlerin mimarı olan şube, Ceviz Bahçesi ve Gençlik Kampı projesinde epey yol kat etti. ADD Genel Başkanı Süheyl Batum projedeki son gelişmeleri yerinde inceledi. Türkiye’de bir ilk olan bu örnek projenin tüm yurda yayılması hedefleniyor.

ADD insana dokunan projeleri hayata geçiriyor

2017 yılında ilk adımlar atıldı. 18 dönümlük arazide ceviz bahçesi kuruldu. Şimdi sıra Gençlik Kampında.

ADD Genel Başkanı Süheyl Batum projeyi yerinde inceledi. Batum, bu tür projelerin tüm yurda yayılması gerektiğini belirtti. Diğer şubelere örnek olacağını söyledi.

Kültür Merkezinin projesi de tamamlandı. Belediye işbirliğiyle hayata geçecek olan proje yerel seçimleri bekliyor.

Bu güzel projelerin gizli kahramanları var. Onlardan biri olan Emekli Öğretmenimiz ziyaret edildi. 

Gazipaşa ADD, Altı Ok’un Anayasaya girişinin 82’inci yılını düzenlediği etkinlikle kutladı.

ADD Genel Başkanı yemek etkinliğinde konuştu.

Gecede Derneğin projelerini destekleyenlere plaket verildi. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, ADD Genel Başkanı Batum’a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye ismini verdiği kararnameyi hediye etti. Gece halk ozanının söylediği türkülerle sona erdi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #atatürkçü düşünce derneği #gazipaşa #Süheyl Batum
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