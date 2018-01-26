Denizli'de FETÖ'nün finans kaynakları ve il yapılanması davasında, bazı sanıklara ait dijital rapor ve ByLock IP kayıtları okundu

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin 29'u tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.



Duruşmada, sanıklara ait dijital rapor ve ByLock IP kayıtları okundu. Hazırlanan raporda, tutuklu sanık Muhterem Güven'e ait 223 bin 14 ByLock IP bağlantı kaydının olduğu bilgisine yer verildi.



FETÖ mensuplarına ait adreslerde arama yaptığı, örgüt üyelerinin bilgisayarlarını inceleyerek suç delillerini yok ettiği öne sürülen tutuklu sanık Abdurrahman Kaplan cep telefonundaki 45 bin 664 ByLock IP bağlantısına ilişkin, "IP kayıtlarını kabul etmiyorum. Kullanıcı adları ve ID numaraları bana ait değildir. Kullanıcı adı olarak belirtilen isimler beni çağrıştıran isimler değildir." savunmasını yaptı.



Tutuklu sanıklardan Alaattin Yavaşlar da kendisine ait 28 bin 320 ByLock IP kaydını kabul etmediğini söyledi.

FETÖ'nün sözde Denizli imamı Mehmet Boz'un şoförlüğünü yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Yusuf Sarıyer de adına kayıtlı 9 telefon hattından 2'sini kendisi, diğerini eski eşinin kullandığını, diğerlerini bilmediğini iddia etti.

Mahkeme başkanının, "Üzerinde bu kadar kayıtlı hat var. Biri sana git hat al mı dedi?" sorusu üzerine Sarıyer, "Olmadı. Telefon hatları bana ait ama kimin kullandığını bilmiyorum. Bu hatları Mehmet Boz'un kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Bu hatların benim adıma nasıl oluşturulduğunu bilemiyorum. Ayrıca okunan IP kayıtları bana ait değildir." ifadesini kullandı.



Duruşmaya, pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan TUSKON'un Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 "il imamı"nın bulunduğu 29'u tutuklu 68 kişi hakkında dava açılmıştı.