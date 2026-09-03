“Adınız dolandırıcılığa karıştı” dediler! 71 yaşındaki kadının 1,5 milyon liralık altınını aldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki H.Ç., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan Y.H. (25) ve M.R. (25) tarafından dolandırıldı. İddiaya göre iki şüpheli, yaşlı kadını arayarak adının bir dolandırıcılık olayına karıştığını öne sürdü. Soruşturmanın yürütülebilmesi bahanesiyle evdeki altınların teslim edilmesi gerektiğini belirten şahıslar, H.Ç.'yi ikna etti. Bu görüşmenin ardından kadın, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınlarını şüphelilere verdi.

YARIM MİLYONLUK İKİNCİ VURGUNU BANKACI BOZDU

Olaydan bir gün sonra şüpheliler H.Ç.'yi yeniden telefonla aradı. Bu kez kadının banka hesabındaki parayı hedef alan Y.H. ve M.R., söz konusu meblağın kendi belirttikleri bir hesaba gönderilmesini talep etti. Yönlendirme üzerine banka şubesine giden yaşlı kadın, hesabında bulunan 500 bin lirayı transfer etmek için işlem başlattı. İşlem sırasında durumdan şüphelenen banka görevlisi, zaman kaybetmeden polise haber verdi. Bankaya gelen emniyet ekipleri duruma müdahale ederek 500 bin liranın dolandırıcıların hesabına aktarılmasını engelledi.

Banka transferinin durdurulmasının ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma başlattı. Şüphelilerin izini süren polis, şahısların kullandığı değerlendirilen güzergahlardaki yaklaşık 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını detaylı şekilde incelemeye aldı.

Yürütülen kamera incelemeleri ve emniyet çalışmaları sonucunda, şüphelilerin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki adresleri tespit edildi. Belirlenen noktalara düzenlenen operasyonla Y.H. ve M.R. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.