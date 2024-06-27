Adıyaman Çelikhan'da deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan depremle ilgili açıklama geldi

Adıyaman Çelikhan'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde saat 22:07’de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 1.8 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman’da meydana gelen depremin Sincik ilçesinde olduğunu açıkladı.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

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