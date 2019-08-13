Adıyaman'da, 750 kiloluk dana markete girdi. Yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Erzurum'da kaçan ineğin özgürlüğü ise 5 gün sürdü. Kurbanlık, askeri bölgede bulundu.

Yolunu şaşırdı, cam kapıyı kırdı, markete girdi. Kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı.Adıyaman'da, kamyonetin kasasından kaçan dananın markete girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.Aydın Karadaş, Altınşehir Mahallesi'nde kurban pazarından 750 kilogram ağırlında bir dana aldı. Hayvanı kesime götürüyordu ki dana kamyonetin kasasına binmeden sahibinin elinden kaçtı. 750 kiloluk hayvan, mahalledeki bir markete girdi.Markette alışveriş yapanlar, marketteki danayı görünce korku dolu anlar yaşadı.Dana bir süre gezdikten sonra marketin cam kapısını kırarak dışarıya çıktı ve kaçmaya devam etti.Kurbanlık dana uyuşturularak etkisiz hale getirildi. Kamyonete bindirildi ve sahibine teslim edildi.Erzurum'da ise kaçan bir ineğin özgürlüğü tam 5 gün sürdü.Yakutiye ilçesinde yaşayan Demir ailesinin bireyleri, kurban pazarından 400 kilogramlık inek satın aldı. Kurbanlık, eve götürülürken kaçarak ormanlık alanda bir anda gözden kayboldu.Aile bireylerinin tüm çabalarına rağmen inek bulunamadı. Hayvana 5 günün ardından Erzurum Hava Meydan Komutanlığında nöbet tutan askerlerin ihbarıyla ulaşıldı. İnek yasak bölge girmişti. Büyükşehir Belediyesince oluşturulan "Kurban Yakalama Timi" görevlilerinin yardımıyla kurbanlık yakalandı.İlk kaçtığı yerden 15 kilometre uzaklıkta bulunan "firari" inek, uzun süre kovalamaca sonrası etkisiz hale getirildi.