Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna ait depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde otogar yanında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede depo içerisinde atıl durumda bulunan malzemelere sıçrayarak büyüdü.



Yangın, Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Yangın depoda maddi hasara yol açtı.



