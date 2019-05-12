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Adıyaman'da bir evde bir patlama meydana geldi

Adıyaman'da define aramak için evinde bomba yapmaya çalışan bir kişi, patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Boyacılık yaptığı belirlenen kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'da bir evde bir patlama meydana geldi

Adıyaman'da bir evde bir patlama meydana geldi.

Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay Cumhuriyet Mahallesindeki tek katlı bir evin kömürlüğünde yaşandı. Patlamada, Yaşar K. adlı ev sahibi ağır yaralandı.

Boyacı olduğu öğrenilen ev sahibi, sağlık ekipleri tarafından derhal hastaneye kaldırıldı.

Evde yapılan incelemelerde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Güvenlik ekipleri başlattıkları soruşturmada şaşırtıcı bilgilere ulaştı. Ağır yaralanan kişinin define ararken kulanmak üzere patlayıcı yapmaya çalıştığı iddia edildi. 

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Adıyaman
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