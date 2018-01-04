Besni ilçesinde çocuk doktorunu darbettiği öne sürülen hasta yakını gözaltına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çocuk doktorunu darbettiği ileri sürülen hasta yakını gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Seydi T, hamile eşi Yasemin T. ile hasta çocukları Fikret Emre T'yi (7) tedavi amacıyla Besni Devlet Hastanesine götürdü.



Seydi T, muayene sırası nedeniyle çocuk doktoru Muhammet Furkan Bakkal ile tartıştı.



Tartışma sırasında darbedilen Bakkal'ın şikayeti üzerine Seydi T. polis tarafından gözaltına alındı.