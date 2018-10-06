Yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 21 kişi hastaneye kaldırıldı.Kaynak: AA
Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kız Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan 21 lise öğrencisi, sabah erken saatlerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman Kız Anadolu Lisesi Pansiyon Müdürü Abdulkerim Işık, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bulunduğu hastanelere gidip ziyaret ettiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve gün içerisinde taburcu edileceklerini söyledi.
Öğrencilerin dün akşam makarna ve yayla çorbası yediklerini ifade eden Işık, "Öğrencilerin dışarıdan yedikleri yemekten zehirlendiğini düşünüyorum. Toplam 240 öğrencimiz bulunuyor. Tahliller sonucu öğrencilerin durumu netleşecektir." diye konuştu.
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