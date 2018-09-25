Adıyaman'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşini ve oğlunu tartışma sırasında tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Güzelyurt köyünde imam nikahıyla birlikte yaşadığı Emine Ö. (60) ve oğlu Enes A. (19) ile tartışarak tabancayla öldürdükten sonra kaçan Bekir A, tekrar köyüne geldi. Zanlıyı gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Köyde jandarma ekipleri ile Bekir A. arasında kısa süreli çatışma yaşandı.



Ekipler, tabancasında mermi kalmayınca kaçmaya çalışan katil zanlısını etkisiz hale getirmek için ateş açtı.



Kalçasından yaralanarak yakalanan Bekir A. daha sonra sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Güzelyurt köyünde ikamet eden Bekir A. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı Emine Ö. ve oğlu Enes A. arasında dün tartışma çıkmıştı. Bekir A, tartışma sırasında yanında bulunan tabancayla Emine Ö. ve Enes A'ya ateş ederek kaçmıştı. Cesetler, silah sesini duyan ailenin yakınları tarafından bulunmuş, zanlının yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatılmıştı.