Gölbaşı ilçesinde taş öğütme makinesine düşen 2 işçi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taş öğütme makinesine düşen 2 işçi yaralandı.



Fatih Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki briket atölyesinde Müjdat ve Osman Desteci adlı kardeşler, temizliğini yaptıkları taş öğütme makinesine düştü.



İş yeri çalışanlarınca makineden çıkarılan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.