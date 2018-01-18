Çelikhan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kalan araçlar, belediye ve karayolları ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.



Kentin yüksek kesimlerinde dün geceden bu yana etkili olan kar ve tipi nedeniyle Çelikhan-Malatya karayolunun Şemikan köyü yakınlarında yaklaşık 20 araç mahsur kaldı.



Adıyaman Belediyesi ve karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yolu temizlemesinin ardından araçlar yollarına devam edebildi.



Yolda kalan sürücülerden Abuzer Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'dan Adıyaman'a dönerken kar nedeniyle Çelikhan ilçesi Şemikan köyü yakınlarında mahsur kaldığını söyledi.



Yaklaşık 6 saattir yolda olduğunu aktaran Işık, zincir takmayan çok sayıda aracın mahsur kaldığını kaydetti.



Sürücülerden Nurettin Alpdoğan ise öğle saatlerinde Çelikhan'dan Adıyaman'a doğru yola çıktığını ancak yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemediğini anlattı.