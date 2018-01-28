Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.



Yavuz Selim Mahallesi 605'inci Sokak'ta ikamet eden Irak'ın Kerkük kentinden gelen Türkmen aileden Mine Hasan, İkbal Ali, Keltim Cesim, Mustafa Necat, Muhammed Necat, Abdulsamet Mustafa, Yusuf Mustafa, Nur Velid Necat (3) Ahmet Zülfikar (12) ve Metin Hasan (9) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen aile üyelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.