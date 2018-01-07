Adıyaman'da bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen kişi, vatandaşlarca darbedildi.
İddiaya göre, Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğunun, bir ayakkabı boyacısı tarafından taciz edildiği öne sürüldü.
Bunun üzerine olayı duyan mahalle sakinleri bir araya gelerek, şüpheliyi aramaya başladı. Vatandaşlar, Tekstil Camii yakınlarında karşılaştıkları ayakkabı boyacısı M.G'yi (20) darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
M.G, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen ayakkabı boyacısı, mahalle sakinlerince darbedildi
Adıyaman'da bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen kişi, vatandaşlarca darbedildi.
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