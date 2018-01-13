Yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram uyuşturucu çıktı. Adıyaman'da yapılan kontrollerde uyuşturucu yakalanan otobüsteki 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da bir yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri alarma geçti. İstanbul'dan Adıyaman'a gelen bir yolcu otobüsü, Gölbaşı ilçe girişinde durduruldu.



Narkotik köpeği 'Zeta'nın da katıldığı aramada otobüsteki valizlerden birinde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelilerin sahte kimlik kullandığı ve birinin 17 ayrı suçtan arandığı, 35 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.



Diğer şüphelinin ise 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.



ulusal.com.tr