Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce ihtiyaç sahipleri için polis merkezi içerisinde pazar açıldı.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Altınşehir Ahmet Yıldırım Polis Merkezindeki açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gayretleri ve katkılarıyla oluşturulan pazarın açılışını yaptıklarını söyledi.



Türkiye'de son zamanlarda yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik çabalara katkı sağlamak istediklerini aktaran Alper, şunları ifade etti:

"Personelimizin evlerinde kullanmadıkları ceket, gömlek, kravat, pantolon, ayakkabı gibi giyim malzemeleri ile battaniye, nevresim ve oyuncakları değerlendirmek istedik. Arkadaşlarımızın getirdiği ürünleri bugün Toplum Destekli Şube Müdürlüğü bünyesinde sergiye çıkarttık."



Alper, pazardaki ürünleri ihtiyaç sahiplerine hediye edeceklerini dile getirerek, vatandaşların polis merkezine gelerek istedikleri ürünleri alabilecekleri uygulamanın, hayırseverlere örnek olmasını dilediklerini kaydetti.



Bu tür uygulamaların il merkezi ile ilçelerde de yapıldığını, kendilerinin de polis-halk ilişkilerini geliştirmek adına böyle bir faaliyette bulunduklarını belirten Alper, attıkları adımla Adıyaman Emniyet Müdürlüğünün asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıda hizmet ettiğinin bilinmesini istediklerini sözlerine ekledi.



