Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.



Şükrü Bilen'in (64) kullandığı 02 AZ 649 plakalı traktör, merkeze bağlı Hacıhalil köyü yakınlarında şarampole devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Bilen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bilen'in yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.