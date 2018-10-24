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Adıyaman'da Sel

20 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak Adıyaman'da sele neden oldu. Köylerde büyük hasar meydana geldi, Samsat'ta sele kapılan küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Adıyaman'da Sel

Adıyamansel vurdu. Samsat'ta etkili olan şiddetli sağanak 20 dakika boyunca sürdü. 

Sağanak seli de beraberinde getirdi. Samsat ilçesinde sağanak bilançosu ağır oldu. 

Samsat'ın Ovacık köyünde 120 küçükbaş havyan sele kapılarak, telef oldu. 

Sel sularıyla birlikte bir ahırın duvarı çöktü, yollar, otomobil ve arı kovanları zarar gördü. 

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hasar tespit çalışması yapıldı.

Adıyaman kent merkezinde de hayat olumsuz etkilendi. 

Cadde ve sokaklarda, özellikle iş merkezleri önünde su birikintileri oluştu.

Karadağ'ın eteklerindeki sel suları beraberinde taş, toprak ve ağaç dallarını sürükledi. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. 

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Adıyaman #sel
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