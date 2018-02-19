Operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde silah kaçakçısı olduğu belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramada, 3 tabanca, pompalı tüfek, kalaşnikof silah ve 238 fişek, bilye atar silah ve bu silaha ait 23 mermi ele geçirildi.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.