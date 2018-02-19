Bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 tarihi eser bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.



Aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen mızrak ucu, yüzük ve süs eşyalarının da yer aldığı 144 parça tarihi eser ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.H. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.