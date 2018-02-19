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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 tarihi eser bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen mızrak ucu, yüzük ve süs eşyalarının da yer aldığı 144 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Roma dönemine ait olduğu düşünülen 144 parça malzeme #Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri #Adıyaman
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