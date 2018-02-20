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Adıyaman'da terör propagandasına tutuklama

Besni ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski HDP ilçe yöneticisi tutuklandı.

Adıyaman'da terör propagandasına tutuklama

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski HDP ilçe yöneticisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldız Kayalar'ı (42), sosyal paylaşım hesabından PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaparak, örgüt adına yardım topladığını belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kayalar'ın, eski HDP İlçe Başkanlığı yöneticisi olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör propagandası #gözaltı #besni
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