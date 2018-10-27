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Adıyaman'da trafik kazası: ölü ve yaralılar var

Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 2'si ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da trafik kazası: ölü ve yaralılar var

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Recep Çelik idaresindeki 34 YV 544 plakalı otomobil, Karagüveç köyü yakınlarında devrildi. 

Kazada, Tayyip Hazar olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Yaralılardan sürücü Çelik ile Furkan Hazar, Furkan Aslan ve Mustafa Salık, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Furkan Hazar ve Furkan Aslan, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Etiketler; #Adıyaman #besni #trafik kazası #Ölü #yaralı #recep çelik #tayyip hazar
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