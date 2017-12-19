Adıyaman'da, polisin son iki haftadır uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, polisin son iki haftadır uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde son 15 gün içerisinde 23 ayrı adrese operasyon düzenlendi.



Baskın yapılan adreslerde arama yapan polis, 100 gram esrar, 2 gram eroin, 817 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirdi.



Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı 34 şüphelinin sorgulanmasına başlandı.