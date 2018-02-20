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Adıyaman'daki trafik kazası

Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Adıyaman'daki trafik kazası

Adıyaman'da bir otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Ekrem Özbek idaresindeki 07 FLS 89 plakalı otomobilin, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce park halindeki bir motosiklet ile otomobile, daha sonrada kaldırımda yürüyen Yakup Demir'e çapması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Adıyaman'da dün kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki araçlara daha sonra da kaldırımdaki Demir'e çarpmış, kazada Demir ile sürücü Özbek yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Otomobilin Yayaya Çarpması #atatürk bulvarı #Adıyaman
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