Adıyaman Gölbaşı’nda iki servis kara saplandı: 50 kişi mahsur kaldı

Gedikli köyünde bir tekstil firmasına ait iki servis aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Kaymakamlık ekiplerinin müdahalesiyle 50 kişi kurtarıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki servis aracındaki 50 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında çalışan personeli taşıyan iki minibüs, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı bölgeye iş makineleri sevk etti.

İş makineleri tarafından yolun temizlenerek açılmasının ardından servis araçları yeniden hareket etti. 50 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgedeki kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman kar yağışı
