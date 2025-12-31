Adıyaman Gölbaşı’nda iki servis kara saplandı: 50 kişi mahsur kaldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki servis aracındaki 50 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında çalışan personeli taşıyan iki minibüs, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı bölgeye iş makineleri sevk etti.

İş makineleri tarafından yolun temizlenerek açılmasının ardından servis araçları yeniden hareket etti. 50 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgedeki kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi.