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Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki vatandaşlar korku içindeler

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan vatandaşlar, tedirgin, deprem korkusuyla yaşıyorlar. Öyleki artık ilçede yaşamak istemiyorlar. Samsatlılar, ilçenin kurulduğu alanın daha önceden deprem bölgesi olduğunun bilindiğini söylüyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki vatandaşlar korku içindeler

Önce 5.5, ardından 5.1 şiddetindeki depremle sarsıldılar. Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki vatandaşlar korku içindeler.

İlçede sürekli deprem olduğu için artık orada yaşamak istemiyorlar.

Valilik'e dilekçe verdiler ancak işleme konmadığı görüşündeler. 

Vatandaşlar tepkilerini dile getirmek için Kaymakamlığa yürüdü.

Samsatlılar, fay hattı geçen ilçede durumun bilindiğini, ancak yinede ilçenin 1988 yılında bugünki yerine taşındığıni söylüyorlar. Bazı vatandaşlar bölgede zengin toprak ağalarının olduğunu ve halkı burada tutmak için zorlandıklarını anlattı.

Adıyamanlılar AKP'li vekillere de tepkili.

2017 yılında meydana gelen depremin ardından geçen süre zarfında Samsat’ta ciddi bir çalışma da olmamış.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Adıyaman
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