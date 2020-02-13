Adıyaman Üniversitesi'nde eğitime kar tatili

Adıyaman Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bugün saat 15.00'a kadar kar yağışının yoğun olacağı belirtildi.

Açıklamada, ''Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde bulunan öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi'nde çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.