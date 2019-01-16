Çankırı Valiliği bugün kent merkezi ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil edildiğini açıkladı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi.

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verilecek.



Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, bugün için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Valiliğin bir önceki açıklamasında kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edilmişti.



ADIYAMAN



Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün ilçe merkeziyle köylerdeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.