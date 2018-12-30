Adıyaman'ın Gölbaşı Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık günü tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde, kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Kentte sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek.



Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi.



Adıyaman'da da tatil

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitime ara verildiğini bildirdi.