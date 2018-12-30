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Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? (31 Aralık Pazartesi)

Adıyaman'ın Gölbaşı Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık günü tatil edildi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? (31 Aralık Pazartesi)

Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde, kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kentte sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi.


Adıyaman'da da tatil
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesisinde kar ve olumsuz nava koşulları nedeniyle ilk, orta ve liselerde eğitime 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Etiketler; #Kahramanmaraş
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