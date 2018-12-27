Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Aralık Perşembe günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma-don olayı beklendiği belirtildi.



Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı da aktarıldı.



Adıyaman'da eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 27 Aralık Perşembe gününün ilçe genelinde okulların tatil edildiğini bildirdi.