Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı: Temizlediği tüfek yanlışlıkla ateş aldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin balkonda temizlediği av tüfeğinin kazara ateş aldı. Silahın ateş alması sonuu sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde oturan M.T. (36) evinin balkonunda kendisine ait av tüfeğini temizlerken, tüfek kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar, aynı sokakta oynayan 4 yaşındaki Z.E'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.
Küçük Z.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zanlı M.T. ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıMalatya'da kavgada silahlar çekildi Çantalar dolusu para ele geçirildi Dev yolcu gemisi "Norwegian Jade" Bodrum'da Başakşehir'deki yangın 3. gününde