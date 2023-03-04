Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman ilinin Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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