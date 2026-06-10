Adıyaman'da acı olay! 70 yaşındaki adam 5. kattan atladı

Adıyaman'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 70 yaşındaki İ.Y., yaşadığı binanın beşinci katından atlayarak hayatına son verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adıyaman'da acı olay! 70 yaşındaki adam 5. kattan atladı
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Olay, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bölgede bulunan bir apartmanda ikamet eden 70 yaşındaki İ.Y., kaldığı binanın 5'inci katından aşağı atladı. Doğrudan kaldırıma düşen yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların yerde yatan şahsı fark etmesi üzerine durum hızla polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden emniyet güçleri, olay yeri ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Ekiplerin sokak üzerinde ve şahsın düştüğü noktada yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından İ.Y.'nin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Meydana gelen olayın arka planına dair yapılan ilk araştırmalarda, hayatını kaybeden İ.Y.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın geçmiş dönemlerde de intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Emniyet birimleri, yaşanan bu ölüm vakasıyla ilgili resmi soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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