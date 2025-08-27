Adıyaman’da aile faciası: 12 yaşındaki oğul babasını bıçakladı

Olay, Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, H.T. ile eşi G.T. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba H.T, eşini darp etmeye başladı.

Annesinin darp edildiğini gören 12 yaşındaki A.B.T., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Küçük çocuk, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavgaya engel olmaya çalışan anne G.T. de elinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba H.T. ile anne G.T. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba H.T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.