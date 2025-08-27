Adıyaman’da aile faciası: 12 yaşındaki oğul babasını bıçakladı

Adıyaman’da yaşanan aile içi kavga kanlı bitti. 12 yaşındaki oğlunun bıçakladığı baba ağır yaralandı, anne ise elinden yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adıyaman’da aile faciası: 12 yaşındaki oğul babasını bıçakladı
Yayınlanma:

Olay, Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, H.T. ile eşi G.T. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba H.T, eşini darp etmeye başladı.

Annesinin darp edildiğini gören 12 yaşındaki A.B.T., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Küçük çocuk, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavgaya engel olmaya çalışan anne G.T. de elinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba H.T. ile anne G.T. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba H.T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu illere fırtına geliyor!Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu illere fırtına geliyor!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adıyaman dehşet
Günün Manşetleri
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Meteoroloji’den kritik uyarı
Hastanede haksız kazanç davasında iddianame kabul edildi
İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Benzine zam! 27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları Benzine zam! 27 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar?
Deprem mi oldu? İşte 27 Ağustos 2025 son depremler listesi Deprem mi oldu? İşte 27 Ağustos 2025 son depremler listesi
Bir ilde daha ekmeğe zam Bir ilde daha ekmeğe zam