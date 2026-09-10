Adıyaman'da dehşet! 41 yaşındaki oğul, babasını sırtından defalarca bıçakladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını sırtından defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gölbaşı ilçesi Yukarıçöplü mevkiinde bulunan bir evde meydana geldi. Hakan G. (41) ile babası Kadir G. (68) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Hakan G. eline aldığı bıçakla babası Kadir G.'yi sırtından bıçakladı.

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 5 bıçak darbesiyle yaralanan Kadir G.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı baba, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, şüpheli Hakan G.'yi yakaladı ve gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.