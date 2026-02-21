Adıyaman'da dehşet anları: 10 yaşındaki çocuğu köpek sürüsünden mahalleli kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evine dönen 10 yaşındaki erkek çocuk, sokakta sahipsiz köpeklerin hedefi oldu. Çocuğu köpeklerin arasından çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde saat 18.25 sıralarında meydana geldi. Evine doğru yürüyen ve ismi henüz öğrenilemeyen 10 yaşındaki erkek çocuk, bir anda sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN MAHALLELİ YARDIMA KOŞTU

Köpeklerin arasında kalan küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hızla olay yerine koştu. Vatandaşlar zamanında müdahale ederek köpek sürüsünü bölgeden uzaklaştırdı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarılan çocuk büyük korku yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman sahipsiz köpek
