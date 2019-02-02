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Adıyaman'da deprem (02 Şubat 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Adıyaman Lokman'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Adıyaman'da deprem (02 Şubat 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:59'da Adıyaman Lokman'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6 KM olarak ölçüldü.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #Adıyaman
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