Adıyaman'da deprem (15 Haziran 2023)
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler köyünün merkez üssü olduğu deprem meydana geldi. Deprem 3,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 15, 2023
SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) https://t.co/yJfEX4uWsi
15.06.2023, 18:58:36 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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