Adıyaman'da deprem (15 Haziran 2023)

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.

Adıyaman'da deprem (15 Haziran 2023)
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler köyünün merkez üssü olduğu deprem meydana geldi. Deprem 3,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. 

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