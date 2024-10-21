Adıyaman'da deprem!
Son dakika haberine göre, AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde ve saat 21.55'te kaydedildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.